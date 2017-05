Mo: fonti palestinesi, scontri in Cisgiordania e a Gaza

Lo riferisce l'agenzia palestinese Maan secondo cui gli incidenti si sono registrati nel corso di manifestazioni e marce promosse in solidarietà con lo sciopero della fame, in corso da più di un mese, di detenuti palestinesi. Incidenti si sono avuti anche nei pressi di Nablus, sempre in Cisgiordania.

Secondo i media israeliani due soldati sono stati feriti da pietre.