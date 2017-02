MO: inviato Onu, soluzione due Stati è l'unica via

La soluzione dei due Stati rimane "l'unica via" per palestinesi e israeliani: lo ha ribadito il coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Nikolay Mladenov, parlando in videoconferenza durante una riunione del Consiglio di Sicurezza.