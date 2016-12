MO: media, Netanyahu cancella incontro con Theresa May

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha informato i propri ministri che cancellerà un imminente incontro con il premier inglese Theresa May. Lo dicono i media.

Non ci sono per ora conferme da fonte ufficiale. La Gran Bretagna è tra i 14 Paesi che hanno votato a favore della Risoluzione contro le colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme est.