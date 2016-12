MO: ministro Israele: patetico discorso Kerry

"Un piano di pace all'ultimo minuto - ha spiegato Erdan citato dai media - quando non è riuscito a cambiare nulla per l'intero periodo in cui è stato in carica".

Per Erdan l'imminente discorso di Kerry sui "giusti parametri prima della fine del suo incarico assicurerà il rifiuto dei palestinesi ad ogni sorta di negoziato nei prossimi anni e spingerà via le possibilità di far avanzare la pace".