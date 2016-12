Mo: polizia, tentato accoltellamento in Cisgiordania

Una donna palestinese ha tentato di accoltellare dei soldati israeliani al checkpoint di Qalandiya, in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce della polizia israeliana, Luba Samri, secondo cui la donna è stata "neutralizzata" e catturata.

In base alla ricostruzione fornita dalla polizia, la donna si è avvicinata al checkpoint brandendo un coltello e non ha rispettato l'alt delle forze di Sicurezza che a quel punto le hanno sparato. Le sue condizioni, secondo i media, non sarebbero gravi.