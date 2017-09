Mo: primo incontro pubblico tra Netanyahu e Al Sisi

Un colloquio "di vasta portata" e incentrato sui "problemi della regione". Così l'ufficio del premier ha definito l'incontro tra Benyamin Netanyahu e il presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi avvenuto a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu.

Il faccia a faccia tra i due è il primo pubblico in assoluto anche se altri sono avvenuti in forma segreta. Secondo un comunicato dell'ufficio di al Sisi, riferito dai media israeliani, il presidente egiziano ha sottolineato l'importanza di riavviare i colloqui di pace in modo da raggiungere una soluzione giusta basata sul principio dei 2 stati.