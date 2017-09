Mo: Saeb Erekat in attesa trapianto di polmone

Il segretario generale del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) Saeb Erekat è in attesa di un trapianto di polmone che dovrebbe avvenire negli Usa. Lo ha detto lui stesso in un'intervista alla tv palestinese.