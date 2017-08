Mobilezone: calano vendite, ma aumentano utili nel primo semestre

Nonostante vendite al ribasso, Mobilezone ha registrato risultati in crescita nel primo semestre. Lo specialista zurighese in telecomunicazioni ha registrato un utile netto in progressione dell'11% su base annua a 13,7 milioni di franchi.

I ricavi sono invece scesi del 2,1% a 512,6 milioni di franchi, rispetto ai 523,4 milioni dell'analogo periodo dell'anno scorso. L'utile operativo EBIT ha raggiunto i 18,4 milioni di franchi contro i 18,3 milioni dei primi sei mesi del 2016. Il rispettivo margine è calato di 0,1 punti al 3,6%.

Il segmento che comprende le offerte di telefonia mobile e fissa, così come le attività di servizi in Svizzera e Austria (Service Providing) ha visto il giro d'affari progredire del 26% a 43,3 milioni di franchi. L'EBIT è raddoppiato a 6,2 milioni.

"Le riparazioni e i servizi in Svizzera e Austria hanno avuto un'evoluzione molto positiva nel primo semestre", ha scritto il gruppo in un comunicato odierno. E nella telefonia mobile, il numero di clienti è passato da 39'000 a 41'000 nel giro di sei mesi.

L'impresa zurighese sottolinea che il contesto resterà difficile anche nel secondo semestre per il commercio al dettaglio in Svizzera. Nonostante questo l'azienda, che può contare su 127 punti vendita, non intende rinunciare ai negozi fisici. Negli ultimi sei mesi dell'anno è anzi prevista l'apertura di una succursale in un centro commerciale di Ebikon (LU).

Per aumentare le vendite su suolo elvetico, il design di numerosi negozi è stato ripensato e alcuni punti vendita saranno rilocalizzati. Nemmeno il commercio online viene poi trascurato, con il lancio della piattaforma DeinHandy.ch. Per quel che riguarda i singoli prodotti, slancio potrebbe essere dato da un un nuovo modello di iPhone prima della fine dell'anno.