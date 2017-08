Modella rapita e all'asta, un arresto in Gran Bretagna

La polizia inglese ha arrestato a Tividale, nelle West Midlands, Michal Konrad Herba, fratello 36enne di Lucasz Herba, il polacco di Birmingham in custodia in Italia per il sequestro della ventenne modella britannica Chloe Ayling.

Secondo quanto aveva scritto lo scorso 5 agosto il Corriere della Sera, la ragazza era stata attirata l'11 luglio in un finto set cinematografico nei pressi della Stazione Centrale di Milano, drogata e sequestrata e poi messa in "vendita", forse a fini sessuali, sul cosiddetto dark web, partendo da una base d'asta in Bitcoin equivalente a circa 300 mila euro. La giovane è stata in seguito rilasciata da uno dei suoi carcerieri, l'anglo-polacco Lucasz Herba, poi fermato dalla polizia e reo confesso.

Il fratello 36enne Michal Konrad Herba è stato arrestato grazie al coordinamento dell'Interpol e della Polizia per sequestro di persona in concorso a scopo di estorsione.

Il Mae (mandato di arresto europeo) è scaturito dall'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Milano Carlo Ottone De Marchi. Le indagini hanno evidenziato come Michal Konrad Herba sia arrivato a Milano il 9 luglio dopo aver acquistato in Polonia la vettura nella quale la vittima è stata trasferita in una baita nel Comune di Lemie (Torino).

L'attività investigativa ha rilevato la presenza dei due fratelli nei due giorni successivi, 10 e 11 luglio, a Milano nei pressi di via Bianconi 7, indirizzo dello studio fotografico appositamente preso in affitto per il finto servizio fotografico.