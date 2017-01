Molestie Capodanno Innsbruck, denunciati 6 giovani afghani

La polizia austriaca ha denunciato sei giovani afghani per le molestie sessuali, avvenute durante la notte di San Silvestro a Innsbruck. In tutto si contano 18 vittime.

Grazie a una foto, che ritrae uno degli aggressori nella folla, gli inquirenti sono risaliti agli uomini, tra i 18 e i 22 anni d'età e che vivono tutti in Tirolo. Uno avrebbe già ammesso i fatti, mentre gli altri confermano di aver partecipati ai festeggiamenti in piazza, ma dicono di non ricordarsi nulla.