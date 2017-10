Mondiali 2022: la Malesia fornirà acciaio a Qatar per lavori

La Malesia ha sostituito l'Arabia Saudita come fornitore di acciaio al Qatar in vista dei lavori per i progetti di costruzione per i Mondiali di Calcio del 2022 a Doha. La notizia viene riportata dal network del Qatar, Al Jazeera.

Le infrastrutture attualmente in costruzione in Qatar per l'evento sportivo sono un sistema ferroviario, otto stadi e una nuova città a Lusail.

L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, è in visita in Malesia con una delegazione economica per discutere di rapporti bilaterali.