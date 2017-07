Montenegro: sondaggio, 56% pro-Ue, dato più basso da 10 anni

In Montenegro i favorevoli alla Unione europea (Ue) sono il 56%, la percentuale più bassa degli ultimi dieci anni. È quanto emerso da un sondaggio condotto negli ultimi giorni dal Centro per la democrazia e i diritti umani di Podgorica, come riferito dai media locali.