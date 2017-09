Morto italiano disperso durante trekking sull'Himalaya

È stato trovato morto il professore in pensione della provincia di Cuneo scomparso in Ladakh, dove era impegnato in un trekking sull'Himalaya. Il 70enne era disperso da una settimana.

A darne notizia, sui social, sono alcuni amici, che con la vittima condividevano la passione per la montagna e per la politica.

Dell'uomo non si avevano più notizie da domenica scorsa, quando si sarebbe allontanato dal gruppo di cui faceva parte, in un campo base sul versante indiano della montagna, senza fare più ritorno. L'ambasciata italiana a New Delhi, in raccordo con la Farnesina, si era subito attivata in stretto coordinamento con le autorità locali e con la famiglia. Non è ancora noto che cosa gli sia accaduto.