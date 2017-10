Morto l'attore francese Jean Rochefort

Ad annunciare la morte di Jean Rochefort sono stati i sui famigliari. Quello che viene considerato come uno degli ultimi grandi attori francesi recitò per l'ultima volta in un film del 2015, 'Floride', di Philippe Le Guay.

"Risparmierò il pubblico, non voglio fare film dell'orrore", disse intervistato da radio Europe 1, aggiungendo: "Se devo avere il ruolo di un vecchietto in un angolo che agita le mani vicino al caminetto, meglio fermarsi...".

Nell'agosto scorso, l'attore parigino venne ricoverato in un ospedale parigino. Lo ha comunicato la figlia Clémence all'Afp. Era uno degli attori più popolari del cinema francese.