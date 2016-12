Mosca contro ddl Difesa Usa, impone russofobia a Trump

In particolare, il Ministero evidenzia come i piani di difesa missilistica di Washington sono studiati per "sbilanciare" l'equilibrio strategico nucleare con la Russia. Il Ministero inoltre definisce come "una mossa ostile" il via libera a fornire ai ribelli siriani i MANPADs (missili terra-aria portatili, tipo stinger, ndr).