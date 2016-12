Mosca, su resti Tu-154 nessun segno di esplosione

Gli investigatori stanno considerando ora sette ipotesi e la possibilità dell'attentato non viene scartata "a priori" anche se considerata improbabile. I risultati delle indagini, ha detto il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov, saranno con ogni probabilità resi noti "fra 30 giorni" per quanto "è ovvio" che un guasto sia avvenuto prima dell'impatto.

"Ovviamente è stato un malfunzionamento tecnico e gli esperti hanno ora il compito di stabilire quale fosse la causa dietro questo malfunzionamento", ha detto Maxim Sokolov in conferenza stampa. "Le conclusioni delle indagini preliminari saranno presentate nel gennaio del 2017", senz'altro "non prima di 30 giorni".

La possibilità di un attacco terroristico non è ancora stata scartata del tutto, ha spiegato il capo del servizio di sicurezza dei voli del ministero della Difesa, il tenente generale Serghei Bainetov, per quanto "sulla base delle analisi preliminari dei dati recuperati dal registratore vocale della cabina siamo giunti alla conclusione che non vi è stata alcuna esplosione a bordo. Ma un attacco terroristico non si limita ad una esplosione. Ci possono essere altre cause, per cui questa linea d'inchiesta resta", ha concluso.