Moutier: Consiglio federale, un processo democratico esemplare

Al termine dello scrutino, la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Simonetta Sommaruga ha sottolineato quanto sia importante che la votazione si sia svolta in modo ordinato a dispetto di qualche momento difficile alla vigilia. Ha poi rammentato come i Cantoni di Berna e Giura, insieme alla Confederazione, siano riusciti a impostare il processo che ha reso possibile questa votazione in modo da ottenere il sostegno di entrambe le parti in causa. È un segnale forte per la nostra democrazia e la coesione del nostro Paese, ha affermato.

In un comunicato diffuso in serata, il Consiglio federale ha ricordato che, in occasione della conferenza tripartita diretta dalla ministra Sommaruga, le delegazioni dei governi dei due cantoni e del comune di Moutier avevano convenuto misure straordinarie per garantire lo svolgimento regolare della votazione ed evitare per quanto possibile eventuali ricorsi contro il risultato. Essere giunti a una regolare votazione a Moutier dimostra la forza delle istituzioni politiche in Svizzera.

Il voto a Moutier non mette però la parola fine alla procedura per la gestione politica del dossier giurassiano: in primo luogo restano da evadere i ricorsi presentati prima della consultazione odierna. In seguito i due Cantoni dovranno negoziare e concludere un accordo sul passaggio di Moutier al Giura. L'accordo andrà poi sottoposto al voto dei cittadini di entrambi i Cantoni e infine all'approvazione dell'Assemblea federale, ricorda il DFGP.

Inoltre, il 17 settembre 2017 i comuni bernesi di Sorvilier e di Belprahon voteranno sul loro cantone di appartenenza. Soltanto in seguito sarà disdetta la convenzione del 1994 tra la Confederazione e i Cantoni di Berna e Giura sull'istituzionalizzazione del dialogo intergiurassiano con conseguente scioglimento dell'Assemblea intergiurassiana.