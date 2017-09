MPC promuove accusa contro tre membri del Consiglio islamico

Gli imputati sono sospettati di aver violato la legge federale che vieta i gruppi "al-Qaida" e "Stato islamico", nonché le organizzazioni associate.

Al responsabile del "dipartimento per la produzione culturale" dell'IZRS si contesta di aver effettuato video con un alto rappresentate di al-Qaida in Siria tra fine settembre e metà ottobre 2015, spiega l'MPC in un comunicato odierno. Le registrazioni sono state utilizzate successivamente per mettere in scena in modo propagandistico il rappresentante dell'organizzazione terroristica vietata.

Due video approvati dal capo del "dipartimento per le relazioni pubbliche e l'informazione" dell'IRZS sono stati pubblicati sulla piattaforma di Internet Youtube. Sono stati poi attivamente pubblicizzati dai due imputati menzionati e dal presidente dell'associazione tramite i social media e in occasione di una manifestazione pubblica, precisa l'MPC nella nota.

Ai tre si contesta di aver offerto un'importante piattaforma plurilingue e multimediale all'alto rappresentate di al-Qaida per "esibire la sua persona e fare la propaganda dell'ideologia dell'organizzazione terroristica".

Secondo il Ministero pubblico della Confederazione è dimostrato che al-Qaida ha potuto in tal modo "rafforzare la sua attrattiva a livello mondiale per i suoi membri e sostenitori, acquisiti o potenziali", e di conseguenza "promuovere lo sviluppo delle sue attività criminali".

La promozione dell'accusa attesta il perseguimento penale sistematico di tutte le persone che in Svizzera tentano di partecipare al terrorismo jihadista o di sostenerlo con mezzi di propaganda, si afferma nel comunicato.

Attualmente il Ministero pubblico della Confederazione, coadiuvato dall'Ufficio federale di polizia fedpol, gestisce circa 60 procedimenti penali legati al terrorismo jihadista. Nella maggior parte dei casi si tratta di "sospetto sostegno propagandistico a organizzazioni terroristiche".

L'MPC presenterà le proposte di sanzione dinanzi al Tribunale penale federale di Bellinzona.