Mr Prezzi: niente supplemento per galleria base San Gottardo

I viaggiatori che percorreranno la galleria di base del San Gottardo da dicembre pagheranno lo stesso prezzo di quelli che passeranno per la tratta di montagna: lo scrive in una nota diramata oggi Mister Prezzi.

Il Sorvegliante ha raggiunto con il settore dei trasporti pubblici un accordo che consentirà di rendere meno drastici di complessivi 50 milioni di franchi gli aumenti tariffari previsti.

Grazie alle misure concordate "dopo mesi di intense trattative" gli aumenti decisi a febbraio dal settore dei trasporti pubblici (+3% in media) saranno almeno in parte compensati l'anno prossimo, afferma il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans nel comunicato.

Ad esempio, i titolari di un abbonamento generale, che con un incremento del 5% sono i viaggiatori maggiormente colpiti, potranno beneficiare di uno sconto in caso di rinnovo automatico. Per motivi tecnici la nuova misura non sarà operativa dall'11 dicembre 2016 - con il cambiamento di orario - bensì dal 1° febbraio 2017 e si applicherà ai rinnovi automatici fino al 31 gennaio 2018 compreso.

Dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 il prezzo della carta Junior sarà inoltre ridotto da 30 a 15 franchi. Con la nuova carta bimbi accompagnati, che costerà ugualmente 15 franchi all'anno, non sarà necessario un legame di parentela tra il bambino e l'adulto. I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni potranno così viaggiare per un anno sui mezzi pubblici accompagnati dal titolare del biglietto.

In aggiunta a quanto previsto dall'accordo amichevole - scrive Meierhans - "le FFS hanno accettato di riscuotere un supplemento di distanza moderato sulla tratta di base del San Gottardo per evitare l'aumento della tariffa rispetto alla tratta di montagna del San Gottardo. Pertanto, i viaggiatori che percorrono la tratta di montagna e quelli che scelgono il tunnel di base pagheranno lo stesso prezzo. A prescindere dalle misure tariffarie generali di dicembre 2016, questa tariffa rimarrà invariata".