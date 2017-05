Muore operaio 42enne alla guida di un mezzo da cantiere

Un operaio di 42 anni che stava guidando un dumper è morto in seguito a un incidente con un'automobile avvenuto oggi poco prima delle 11.30 su una strada di Niederbipp, nel canton Berna.

Stando a quanto riferisce la polizia il mezzo da cantiere si è scontrato in parte frontalmente con la vettura e in seguito all'urto si è ribaltato: l'uomo alla guida è rimasto incastrato sotto il veicolo. Trasportato dalla Rega in condizioni critiche all'ospedale di Soletta, è morto poco dopo il ricovero.

Il 57enne al volante dell'automobile è rimasto per contro illeso. La strada in questione è stata chiusa al traffico per diverse ore. Visto che vicino corrono i binari del treno l'incidente ha avuto ripercussioni pure sul traffico ferroviario.