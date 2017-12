Museo fra i binari, l'arte conquista la stazione di Olten

Venire in contatto con l'arte contemporanea elvetica, fra un cambio di treno e un altro: è quanto è possibile fare, da pochi giorni, alla stazione ferroviaria di Olten (SO).

Nell'immediata prossimità del suo binario centrale 7, uno dei punti più trafficati della Svizzera, il Museo d'arte cittadino ha installato una sorta di filiale, dedicata a mostre temporanee.

La prima opera ospitata dalla struttura di vetro a forma di cubo è "Paris Est – départ 19.22 h", un'installazione di Christian Rothacher (1944-2007), artista che nei primi anni è stato attivo anche nella creazione di calzature Bally.

Rothacher è conosciuto per usare materiali non specificatamente artistici, come dimostra la stessa opera in esame: si tratta di un neon che, grazie all'apposizione di opportune pellicole, viene trasformato in modo da apparire come un treno notturno.