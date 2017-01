Musica: Brasile, morta Loalwa Braz Vieira, icona lambada

È stata trovata morta, in Brasile, la cantante Loalwa Braz Vieira, 63 anni, nota per la hit 'Chorando se foi', grazie alla quale è divenuta l'icona della lambada, un genere musicale molto in voga negli anni Novanta.