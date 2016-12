Musica: morto Parfitt, chitarrista Status Quo

È morto in un ospedale in Spagna Rick Parfitt, storico chitarrista degli Status Quo. Lo riferisce la Bbc. Parfitt aveva 68 anni: era stato ricoverato giovedì a causa di una ferita alla spalla, è morto per le complicazioni di una infezione.

Gli Status Quo, fondati nel 1962, sono considerati una delle principali rock band britanniche, e in cinque decenni hanno venduto oltre 120 milioni di copie.

Messaggi di cordoglio sui social sono arrivati tra gli altri da Brain May e Midge Ure, co-organizzatore del leggendario Live Aid del 1985, che venne aperto proprio dagli Status Quo, con il brano "Rockin' All Over The World".