Musica: Vasco Modena Park ancora in testa alla hit parade

Vasco Modena Park, cofanetto che celebra il "concerto dei concerti" di Vasco Rossi nel parco Enzo Ferrari di Modena per i 40 anni di carriera del rocker, rimane per la terza settimana consecutiva in testa alla hit parade degli album più venduti in Italia.

L'album arriva dopo il successo da guinness dell'edizione cinematografica del "Vasco Modena Park" uscito in 330 sale in tutta Italia (e in Canton Ticino), record che si aggiunge al trionfo del live dell'1 luglio scorso, con 225 mila spettatori al parco di Modena per ascoltare Vasco dal vivo.

Jovanotti rimane saldo con il suo "Oh, vita!", prodotto da Rick Rubin, in seconda posizione, seguito da "Tutte le migliori" di MinaCelentano, album che raccoglie i duetti dei due grandi artisti e alcune delle loro hit, stabile sul terzo gradino del podio. In quarta posizione troviamo Ed Sheeran che raggiunge il record di 43 settimane nella top ten con "Divide". Quinto posto per gli U2 con "Songs of Experience", ideale seguito dell'album Songs of Innocence del 2014.

Cesare Cremonini, con il suo "Possibili scenari", risale dal decimo al sesto gradino, seguito dai Negramaro con "Amore che torni", in settima posizione. Ottavo posto per il gruppo Maneskin, arrivati secondi a X Factor 2017, con il loro "Chosen". Scivola dal settimo al nono gradino Eminem con "Revival" e chiude la classifica dei primi dieci album più venduti Biagio Antonacci con "Dediche e manie".

Tra i singoli, primo posto per "Perfect" di Ed Sheeran.