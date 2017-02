Myriad: perdita ridotta nell'esercizio 2016

Il gruppo zurighese Myriad, attivo nel software per la telefonia mobile e la televisione a pagamento, nell'esercizio 2016 è riuscito a ridurre la perdita netta accumulata l'anno precedente da 67,9 milioni a 29,2 milioni di dollari (29,11 milioni di franchi).

A livello operativo, la società con sede a Dübendorf (ZH) è pure rimasta nelle cifre rosse, sebbene l'EBIT sia passato da -65,5 milioni a 28,2 milioni di dollari. Dal canto suo, il giro d'affari è sceso del 46% a 14,7 milioni di dollari.

La direzione del gruppo prevede per l'esercizio in corso una stabilizzazione dei risultati, ma l'evoluzione dei costi continuerà a essere sorvegliata da vicino. Più ampie informazioni saranno fornite il prossimo 6 aprile in occasione di una giornata degli investitori.