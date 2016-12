Natale: Pakistan rilascia 220 pescatori indiani

Contemporaneamente ci sono stati sentiti auguri di buon compleanno da parte del primo ministro indiano Narendra Modi al collega pachistano Nawaz Sharif.

La decisione del governo di Islamabad è stata confermata alla tv DunyaNews dal Forurm Pakistan-India per la pace e la democrazia, secondo cui oltre ai 220 pescatori indiani che saranno consegnati alle loro autorità al passaggio di frontiera di Waha Border vicino a Lahore, altri 219 pescatori indiani attualmente in carcere saranno invece rilasciati il prossimo 5 gennaio 2017.

Intanto oggi a New Delhi Modi ha inviato via Twitter gli auguri di buon compleanno a Sharif, che ha compiuto oggi 67 anni. Aprendo una parentesi nelle ripetute dure polemiche per il Kashmir e per l'attività di gruppi terroristici islamici in suolo pachistano, Modi ha twittato: "Auguri di Buon Compleanno al premier Nawaz Sharif. Prego per una sua vita lunga e in salute".