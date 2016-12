Natale: Sri Lanka, grazia per 567 detenuti

Il commissario alle Prigioni governative T.N. Upuldeniya ha precisato al riguardo che del provvedimento, raccomandato dal ministro per la Riforma penitenziaria, hanno beneficiato 567 persone che si trovavano in carcere per aver violato in modo non gravissimo il Codice penale dello Sri Lanka.

Fra i detenuti che saranno rilasciati, ad esempio per non essere stati in grado di pagare multe loro imposte, si trovano anche sette donne.

Il Dipartimento delle prigioni, si è infine appreso, ha previsto durante le festività natalizie, permessi speciali per permettere ai famigliari dei detenuti cristiani di visitarli nelle migliori condizioni possibili in carcere.