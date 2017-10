NE: donna pugnalata a morte a la Chaux-de-Fonds

La polizia è stata allertata verso le 21.30. In un'abitazione, gli agenti hanno rinvenuto il corpo privo di vita della donna, sul quale sono state rilevate ferite di un'arma da taglio, riferisce oggi la polizia cantonale neocastellana.

I primi elementi raccolti sul posto hanno permesso di identificare i presunti autori. Il figlio della vittima, un uomo di 31 anni residente nella regione, è stato arrestato una quarantina di minuti dopo il dramma, mentre la persona che lo aveva accompagnato si è presentata alla polizia nella notte.

Riuscito a mettersi in salvo presso i vicini, il marito della vittima è stato trasportato in elicottero all'Inselspital di Berna. La sua vita non è in pericolo. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause e le circostanze in cui è avvenuto il dramma.