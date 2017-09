NE: ex presidente Xamax Chagaev giudicato in appello, assente

La giustizia neocastellana torna ad occuparsi oggi di Bulat Chagaev, l'ex presidente della squadra di calcio del Neuchâtel Xamax condotta dall'imprenditore ceceno al fallimento. L'imputato, ancora una volta, non è presente in aula.

Il 6 dicembre 2016 Chagaev era stato condannato a tre anni di carcere, di cui la metà da espiare, dal tribunale regionale del Litorale e della Val-de-Travers, che lo aveva processato in sua assenza in settembre.

In primo grado l'imprenditore è stato riconosciuto colpevole di cattiva gestione, amministrazione infedele, tentata truffa e falsità in documenti, come pure di aver stornato l'imposta alla fonte. Reati connessi al fallimento del club calcistico neocastellano nel 2012, che ha lasciato un buco stimato durante il processo a circa 20 milioni di franchi.

Lo scorso 17 maggio, la Corte penale del Tribunale cantonale ha respinto la richiesta del ceceno di annullare la sentenza di primo grado, fissando il processo d'appello ad oggi. Chagaev, espulso dalla Svizzera nel 2013, ha contestato la sentenza di primo grado e le conseguenze civili, affermando di essere stato condannato a torto in contumacia perché non si era presentato alla seconda udienza svoltasi davanti al tribunale regionale, mentre era presente alla prima udienza in agosto.