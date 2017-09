NE: un sommozzatore morto e uno ferito

Un sommozzatore 38enne è morto ieri nel lago di Neuchâtel nei pressi di St-Aubin/Sauges (NE). Un secondo subacqueo, di 47 anni, non ha rispettato le tappe di decompressione e ha dovuto essere elitrasportato all'ospedale universitario di Ginevra.

Lo indicano in una nota polizia cantonale e ministero pubblico neocastellani. L'allarme è stato lanciato ieri verso le 18.30 da un pescatore professionista. Giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato invano di rianimare il 38enne, residente nella regione. Sull'accaduto è stata avviata un'inchiesta.

I due sub stavano verosimilmente praticando un'immersione assieme. Per ragioni di sicurezza, i sommozzatori si immergono nei laghi in coppia, ha ricordato all'ats un portavoce della polizia.