Nestlé conferma ambizioni e prevede nuove acquisizioni

L'alimentazione e le bibite rimangono al centro della strategia dell'impresa, ha indicato oggi la società con sede a Vevey (VD) in occasione del suo seminario annuale con gli investitori a Londra. Nestlé continuerà tuttavia a porre l'accento anche su altri suoi settori di attività, come la sanità.

"Cresceremo offrendo marche e prodotti che rispondono ai bisogni che cambiano dei consumatori, in particolare alla loro aspirazione a una vita migliore e più sana", afferma il nuovo Ceo della multinazionale Mark Schneider, citato nella nota.

Nestlé dispone di una grossa somma di denaro liquido che le permetterà di confermare la propria politica di acquisizioni e fusioni. In giugno, ha annunciato l'intenzione di investire 20 miliardi di franchi supplementare a tale scopo, come pure per i riacquisti di azioni per i prossimi tre anni.