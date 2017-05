Nestlé perde processo d'appello sulla forma di Kit Kat

Nestlé non può registrare come marchio la forma delle sue barrette di cioccolato Kit Kat (anche noto come Kitkat). In Gran Bretagna, è stato confermato in appello il giudizio di prima istanza reso nel gennaio del 2016 da un tribunale inglese.

Quest'ultimo aveva accolto l'opposizione presentata da Cadbury, concorrente inglese controllato dal gruppo americano Mondelez International.

"Nestlé è delusa della decisione adottata dalla corte d'appello ed esamina le prossime azioni", ha precisato oggi il gruppo vodese in una dichiarazione. Il caso potrebbe finire davanti alla Corte suprema.

"Il giudizio non significa che la forma a quattro barrette unite può essere liberamente adesso utilizzata nel Regno unito o altrove", precisa Nestlé, aggiungendo che si tratta di un marchio depositato in vari paesi come Germania, Francia, Australia, Sudafrica e Canada.

Dal canto suo il gruppo Mondelez International afferma di essere "soddisfatto" della decisione della corte e delle "sue conclusioni". "Come avevamo indicato precedentemente, non riteniamo che la forma delle barrette Kit Kat debba essere protetta come un marchio depositato nel Regno Unito", rileva il gruppo americano.