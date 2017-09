Nestlé rileva partecipazione in Blue Bottle Coffee

L'ammontare dell'operazione non è stato rivelato. In una nota, Nestlé sostiene che grazie a questa transazione, la multinazionale entra in un segmento a crescita accelerata di bar specializzati nell'offerta di caffè per clienti esigenti.

Blue Bottle Coffee è una società con sede in California che gestisce ritrovi nella maggior parte delle città americane e in Giappone. A fine anno, si calcola che i bar aperti da questa azienda saliranno a 55, dai 29 dell'anno scorso.