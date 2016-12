Netanyahu convoca ambasciatori fronte del sì

Due giorni dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu contro le colonie ebraiche in Cisgiordania, è vera e propria crisi diplomatica tra Israele e i Paesi che si sono espressi a favore dell'iniziativa, o come gli Usa che si sono astenuti.

E il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ammonito che "Obama potrebbe avere altre sorprese" in serbo.

Intanto - come ministro degli esteri - ha convocato all'improvviso oggi a Gerusalemme, giorno di Natale, gli ambasciatori delle nazioni favorevoli alla risoluzione per esprimere loro, uno alla volta, il profondo disappunto di Israele. Si tratta di Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Egitto, Giappone, Ucraina, Angola e Uruguay.

Un richiamo che coinvolgerà in serata anche il rappresentante Usa Daniel Shapiro, escluso in un primo momento, secondo il ministero degli esteri, dalle convocazioni. Gli Usa - per i quali il premier ha avuto in questi giorni parole molto dure - si sono astenuti in fase di voto non ricorrendo al potere di veto come hanno fatto molte altre volte.

Ma l'offensiva di Netanyahu, che ha definito la risoluzione "ostile e non bilanciata" e "voluta e preparata dall'amministrazione Obama", non è finita qui: non solo ha fatto sapere ai propri ministri che intende cancellare un incontro già fissato con la premier inglese Therese May ma - ha riferito la Radio Militare, mancano ancora conferme ufficiali - ha ordinato loro di non avere contatti con gli omologhi dei Paesi del fronte del sì. Infine ha annunciato che stasera accenderà la candela di Hannukah (la festa ebraica delle luci in corso da ieri sera) al Muro del Pianto in un evidente richiamo alla risoluzione che definisce Gerusalemme est (dove si trova il luogo sacro agli ebrei) "territorio palestinese occupato".

Nella forte attenzione riservata dai media israeliani alla vicenda, è apparsa anche la foto della vettura dell'ambasciatore del Senegal, convocato al ministero degli esteri, che all'uscita dall'incontro ha trovato sul parabrezza la classica multa.

Da parte palestinese c'è ovviamente grande soddisfazione per il voto Onu: il presidente Abu Mazen ha sottolineato che "dall'altro ieri il mondo è unito al nostro fianco e ci sostiene". "Quello che è successo l'altro ieri - ha spiegato - non risolve la questione palestinese, ma la definisce e offre basi legali per risolverla tra cui il fatto che le colonie sono illegali". "Il mondo - ha concluso - sta dicendo a Israele di fare attenzione e di tornare indietro da questa politica sbagliata che non porta la pace".