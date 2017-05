New York: auto contro pedoni a Times Square

In base alle prime ricostruzioni l'incidente, avvenuto all'incrocio tra la 45/strada e Broadway, non dovrebbe essere stato un atto volontario. La persona alla guida - arrestata e al momento sotto interrogatorio - avrebbe imboccato la strada contromano e perso il controllo della vettura, probabilmente perché sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Per la Reuters, che cita testimoni, ci sarebbe almeno un morto.