New York: giallo a Central Park, trovati 2 cadaveri in lago

Secondo il New York Times, martedì un dipendente del parco ha scoperto il corpo di un uomo, nudo e in stato di decomposizione, nel grande bacino Jacqueline Kennedy Onassis, nei pressi della 86/ma Strada. E ieri nello stesso posto è stato rinvenuto un altro corpo, sempre di un uomo, che sembra non essere rimasto per troppo tempo nell'acqua.

Gli inquirenti stanno indagando sulla causa delle morti che per ora rimane un mistero. Da stabilire se si sia trattato di un incidente o meno.