Nez Rouge: già 18'487 persone vi hanno fatto ricorso

5712 volontari hanno per ora partecipato a questa 27esima campagna di sicurezza stradale. Hanno effettuato 9534 trasporti, per un totale di 405'796 chilometri percorsi. Per farsi portare a casa con il proprio veicolo basta comporre lo 0800.802.208.

Il maggior numero di interventi è finora stato effettuato nei cantoni di Argovia (1728 trasporti per 3210 persone), Giura (832; 1694), Lucerna (700; 1448) e Vallese (622; 1265). In Ticino sono stati compiuti 60 trasporti per 95 persone e nei Grigioni 76 per 137 persone. Il servizio di Nez Rouge copre quasi tutta la Svizzera tranne le regioni di Basilea, Sciaffusa e Alto Vallese.

Il grosso del lavoro attende però i volontari per le feste di Capodanno.

"Importata" dal Quebec (Canada), dove è nata l'idea di Nez Rouge, l'operazione ha come obiettivo la prevenzione e la sensibilizzazione per ridurre il numero di incidenti stradali. In Svizzera dal 1990 vi hanno finora fatto ricorso quasi 375'000 persone.

www.nezrouge.ch