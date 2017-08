Niente birra Pils prodotta in Svizzera

Gli appassionati di birra non potranno degustare una Pils prodotta in Svizzera. Sono accordi siglati con la Repubblica Ceca a vietarlo, ha affermato il Consiglio federale in risposta a un postulato del deputato Alois Gmür (PPD/SZ).

Il testo chiedeva al governo di chiarire quali leggi, ordinanze o trattati andrebbero modificati per produrre anche in Svizzera la birra Pils.

L'esecutivo ha spiegato che il trattato sul tema è stato siglato con la Repubblica socialista cecoslovacca nel 1973, e nel 1994 è stato confermato dai due Stati successori, Repubblica Ceca e Slovacchia. Questo trattato è importante anche per la Confederazione, in quanto tutela la denominazione "Svizzera" (e le corrispondenti traduzioni) e i nomi di tutti i Cantoni per tutti i prodotti in Cechia.

Protegge inoltre tutte le indicazioni di provenienza, denominazioni d'origine e altre denominazioni geografiche figuranti nell'allegato al trattato per le categorie di prodotti indicate (ad esempio per la categoria birra: "Baarer Bier", "Calanda Bier", "Engadiner Bier", "Uster Bier", ecc.).

Per le birre ceche, la lista del trattato contiene in particolare le denominazioni "Pils", "Pilsner", "Pilsener" e "Pilsner Bier". In base all'intesa, in Svizzera possono essere utilizzate soltanto per birra proveniente dalla Cechia.

Questi accordi corrispondono inoltre alla volontà del Parlamento. Nel 2013 le due Camere hanno infatti accolto una mozione che incarica il Consiglio federale di regolamentare, se possibile, l'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica al momento della firma di accordi commerciali ed economici bilaterali e di libero scambio.

Il trattato bilaterale tra la Svizzera e la Cechia non vieta peraltro di produrre bevande secondo il processo di birrificazione sviluppato nella città di Pilsen, ma soltanto di utilizzare i nomi "Pils", "Pilsner", "Pilsener" o "birra Pilsner". Considerati tutti gli interessi economici in gioco, il governo ritiene vantaggioso il quadro legale vigente.