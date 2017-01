Nigeria: raid aereo colpisce per errore campo profughi, 100 morti

Almeno 100 persone sono rimaste uccise dopo che un raid aereo dell'esercito nigeriano diretto contro il gruppo estremista islamico Boko Haram ha colpito, apparentemente per errore, un campo profughi nel nord est della Nigeria.

Lo ha indicato un funzionario dello Stato di Borno all'agenzia stampa AP.

In precedenza l'organizzazione Medici Senza Frontiere (Msf) aveva parlato di almeno 50 morti e 120 feriti. Msf ora chiede alle autorità di facilitare l'evacuazione dei feriti dal campo di Rann, vicino al confine con il Camerun. Medici in Camerun e Ciad sono pronti ad assistere i feriti, si legge in un comunicato dell'organizzazione.

Il generale Lucky Irabor ha confermato l'avvenuto raid, che era diretto contro i terroristi del gruppo estremista islamico Boko Haram.