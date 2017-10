No a esperimenti su animali, iniziativa popolare

L'iniziativa "Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani. Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso" rispetta le prescrizioni legali, indica il Foglio federale. Il comitato promotore ha tempo fino al 3 aprile 2019 per raccogliere le 100 mila firme necessarie.

Secondo il test della modifica costituzionale (articolo 80 della Costituzione federale), "Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine".

Oltre a ciò, "a decorrere dall'entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l'importazione e l'esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali".