No a tagli esagerati a esercito e agricoltura, commissione

La destra auspica che esercito e agricoltura non siano i principali obbiettivi di un programma di risparmio. La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha accolto in questo senso (13 voti a 12) una mozione per modificare le misure di freno all'indebitamento.