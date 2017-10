Nobel: Ishiguro, spero incoraggi forze bene e pace

"È una notizia sorprendente e totalmente inaspettata. Arriva in un momento in cui il mondo è incerto sui suoi valori, sulla sua leadership e sulla sua sicurezza". Lo ha detto il Nobel per la Letteratura 2017 Kazuo Ishiguro dopo l'annuncio del ricevimento del premio.