Nordcorea: Trump, non avrà arma nucleare capace di raggiungere Usa

Alla Corea del Nord non sarà permesso di avere armi nucleari capaci di raggiungere gli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump.

Il presidente eletto degli Usa, dinanzi all'ennesima provocazione di Kim Jong-un, secondo cui Pyongyang è pronta al lancio di un missile balistico intercontinentale in grado di trasportare armi nucleari, ha scritto su twitter: "La Corea del Nord ha appena detto che è nella fase finale di sviluppo di un'arma nucleare in grado di raggiungere zone degli Stati Uniti. Non succederà".

Poi, Trump si è rivolto contro la Cina, che "porta via agli Stati Uniti enormi somme di denaro e ricchezze in un commercio totalmente a senso a unico e non ci aiuterà sulla Corea del Nord".