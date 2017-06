Notte da brividi a Nord delle Alpi

Le piogge degli ultimi giorni e la notte senza nuvole hanno fatto calare le temperature a Nord delle Alpi. In alcune località, la colonnina del mercurio è scesa sotto lo zero facendo toccare il record negativo nel comune svittese di Einsiedeln (-3,2 gradi).

Temperature da brividi per questa stagione sono state toccate anche a Ebnat-Kappel (-1,2 gradi), nel canton San Gallo, a Visp (VS, -0,9 gradi), come comunicato oggi da MeteoSvizzera.

L'arrivo del sole ha tuttavia fatto innalzare rapidamente le temperature che oggi dovrebbero oscillare tra i 24 e i 25 gradi, in sintonia con la stagione.