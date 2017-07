Notte tropicale in molti località svizzere

Notte tropicale in molte località svizzere dove la colonnina di mercurio fra le 20 e le 8 di stamani non è scesa sotto i 20 gradi, annuncia MeteoNews.

Le temperature più alte sono state registrate a Mühleberg-Stockenen (BE), 22,4 gradi, e a Vevey (VD), 22 gradi. Le massime in giornata raggiungeranno 30-32 grandi al Nord e 34 grandi a Sud delle Alpi e in molte località anche la prossima notte sarà tropicale. Solo domenica mattina sono previste precipitazioni che faranno scendere le temperature fra i 26 e i 30 gradi.