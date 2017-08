Novartis: amplia collaborazione con fondazione MMV contro malaria

Novartis amplia la sua collaborazione di lunga data con Medicines for Malaria Venture (MMV), una fondazione creata in Svizzera nel 1999 che ha come obiettivo la lotta contro la malaria.

Le parti hanno lanciato uno studio clinico in questo campo per sviluppare trattamenti contro i parassiti multiresistenti, ha indicato stamane il gigante farmaceutico renano. Al centro delle attività dei ricercatori figura la molecola KAF 156.

"Con un bambino che muore di malaria ogni due minuti e la minaccia della resistenza ai medicinali che cresce di anno in anno vi è la reale urgenza di rafforzare gli sforzi globali per combattere la malattia", afferma Joseph Jimenez, CEO di Novartis, citato nel comunicato. "Collaborazioni come quella con MMV sono essenziali per lo sviluppo di trattamenti di nuova generazione e per accelerare gli sforzi volti a sradicare questa malattia mortale".