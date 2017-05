Nuova banconota: Solari, grande riconoscimento e onore

"Si tratta di una giornata di gioia per tutti coloro che credono nel Festival", ha dichiarato Solari. "Il fatto che esso venga raffigurato quale simbolo della creatività su una banconota svizzera è il coronamento di un lavoro enorme ed un'espressione di fiducia nel nostro lavoro".

Oltre a una certa euforia gli organizzatori sentono al contempo una grande responsabilità: con l'apprezzamento pubblico cresce anche la pressione per il successo, ha spiegato Solari. L'asticella è stata posta molto in alto, e non si può più tornare indietro.

I vertici del Festival erano già stati coinvolti anni fa nei piani della Banca nazionale svizzera (BNS) di raffigurare la Piazza Grande sulla nuova banconota e avevano dovuto mantenere le bocche cucite.