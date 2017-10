Nuovi accordi Svizzera-Italia su navigazione laghi ticinesi

Una Convenzione fra Svizzera e Italia - conclusa nel 1992 - per la disciplina della navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano, stabilisce che prima di rilasciare a una società privata l'autorizzazione a effettuare un servizio, si deve verificare che questa sia una "esigenza effettiva" e non rappresenti una "notevole concorrenza" nei confronti delle società che hanno ricevuto la concessione, indica in un comunicato odierno l'Ufficio federale dei trasporti.

Nel dicembre del 2016 a due società di navigazione - Navigazione Lago Maggiore (NLM) e Società di navigazione del Lago di Lugano (SNL) - è stata rinnovata la concessione per ulteriori dieci anni.

Il gruppo di lavoro ha ora elaborato una prima interpretazione congiunta per stabilire le condizioni relative "all'esigenza effettiva" e alla "notevole concorrenza": le società private possono operare se NLM o SNL non effettuano alcun servizio oppure nel caso in cui ci sia troppo intervallo di tempo tra le corse di linea. Dall'accordo sono esclusi i servizi già offerti come taxi o noleggio con conducente (NCC). Il documento sarà applicato per un periodo di prova di un anno.

Questi accordi sono un ulteriore passo verso l'attuazione del Memorandum d'Intesa (MdI), firmato il 31 maggio 2016 a Lugano dalla Consigliera federale Doris Leuthard e dal Ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, volto a migliorare i servizi di navigazione sui laghi.

Questa dichiarazione politica d'intenti prevede, tra l'altro, la ricerca di nuove opportunità di collaborazione tra società di navigazione pubbliche e private allo scopo di migliorare l'attrattiva della navigazione turistica.