Nuovo calo della disoccupazione in maggio, quarto mese consecutivo

In maggio, la disoccupazione in Svizzera è calata per il quarto mese consecutivo. Il tasso è diminuito dal 3,3% di aprile al 3,1%.

Secondo i dati resi noti oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), alla fine di maggio erano iscritti 139'778 disoccupati presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 6549 in meno rispetto al mese precedente. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di disoccupati è diminuito di 5000 unità (-3,5%).

In Ticino i disoccupati erano 5274, 292 o il 5,2% in meno di aprile e 129 o il 2,4% in meno del marzo del 2016. Il tasso di disoccupazione è in linea con quello a livello nazionale (3,1%), ossia -0,2 punti nel confronto con il mese precedente e -0,1 punti rispetto a un anno prima. Nei Grigioni i disoccupati erano 1989, 224 o il 10,1% in meno del mese prima e 231 o il 10,4% in meno di un anno prima. Il tasso si è portato all'1,8% (-0,2 punti su base mensile e annuale).

Tornando ai dati nazionali, nel mese in rassegna la disoccupazione giovanile, per la fascia di età da 15 ai 24 anni, è diminuita di 1260 unità (-7,8%), arrivando al totale di 14'956, ossia 1767 persone in meno (-10,6%) rispetto allo stesso mese del 2016.

Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate in maggio erano 202'419, 5938 in meno rispetto al mese precedente e 3820 (-1,9%) in meno rispetto a un anno prima. Inoltre in maggio il numero dei posti vacanti annunciati presso gli URC è diminuito di 142 raggiungendo 11'977 unità.

Nel mese di marzo il lavoro ridotto colpiva 4951 persone, ovvero 542 in meno (-9,9%) rispetto al mese precedente. Il numero delle aziende interessate è aumentato di 6 unità (+1,1%), portandosi a 540. Il numero delle ore di lavoro perse è cresciuto di 8890 (+2,9%), portandosi a 310'288 ore. Nel marzo del 2016 erano state registrate 346997 ore perse, ripartite su 5962 persone in 664 aziende.

Secondo i dati provvisori forniti dalle casse di disoccupazione, in marzo 3882 persone hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.