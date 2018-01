NW: 45enne muore sul Pilatus

Un escursionista 45enne è morto questa mattina sul Pilatus in seguito a una caduta verificatasi al di sopra di Hergiswil (NW).

L'uomo stava salendo assieme ad un'altra persona dalla capanna dello Steinbock in direzione della vetta, quando - per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire - è precipitato per diverse centinaia di metri lungo un ripido canalone, indica un comunicato della polizia nidvaldese.

L'accompagnatore ha dato l'allarme. Il corpo dello sventurato è stato recuperato da un elicottero del Soccorso alpino svizzero.